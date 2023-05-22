



Банк Израиля повышает процентную ставку 10-й раз подряд до 4,75%

Банк Израиля повышает базовую процентную ставку десятый раз подряд. Стоимость заимствований выросла на 0,25% до 4,75% - банк изо всех сил пытается сдержать рост инфляции в последние месяцы.



"Экономическая активность в Израиле находится на высоком уровне и сопровождается напряженной ситуацией на рынке труда, хотя по ряду показателей наблюдается некоторая умеренность. Инфляция носит широкий характер и остается высокой, - говорится в заявлении центрального банка, в котором приводятся причины повышения ставки. - Ожидается, что ужесточение денежно-кредитной политики и замедление активности за рубежом приведут к замедлению темпов инфляции наряду с некоторым замедлением экономической активности в Израиле".



Решение центрального банка было принято после того, как индекс потребительских цен (ИПЦ) за апрель - показатель инфляции, отслеживающий среднюю стоимость товаров для дома, - вырос почти вдвое быстрее, чем прогнозировалось. Апрельский ИПЦ вырос на 0,8% - выше ожиданий аналитиков в 0,4% - 0,5% - в результате чего годовая инфляция за последние 12 месяцев составила 5%, согласно данным, опубликованным Центральным статистическим бюро 15 мая. Апрельское значение ИПЦ является самым высоким с июля 2022 года.



В течение последнего года Банк Израиля последовательно повышал базовую процентную ставку с рекордно низкого уровня в 0,1%. Несмотря на эти шаги, инфляция уже более шести месяцев держится выше 5% в годовом выражении, превышая целевой диапазон правительства от 1% до 3%.



После апрельских данных о высокой инфляции экономисты Bank Leumi, Bank Hapoalim и Psagot Investment house повысили свои ожидания относительно роста стоимости заимствований до 4,75%. Ранее в этом месяце Федеральная резервная система США повысила процентные ставки на 0,25 процентных пункта до базовой ставки в диапазоне от 5% до 5,25%, по сравнению с почти нулевой ставкой в марте 2022 года.

