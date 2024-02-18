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Байден: в выходе ВСУ из Авдеевки виноват Конгресс
18.02.2024 10:17 Алина Груднева

Байден: в выходе ВСУ из Авдеевки виноват Конгресс

Президент США Джо Байден призвал Конгресс, ушедший на каникулы, немедленно принять законопроект о помощи Украине.

По его словам, ВСУ были вынуждены выйти из Авдвеевки из-за дефицита боеприпасов,  которым военные столкнулись из-за американского Конгресса. 

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"Сегодня я разговаривал с Зеленским, чтобы чтобы выразить ему уверенность в том, что мы получим средства на поддержку Украины.Если мы оставим Украину, если позволим начать распад НАТО, все это совершенно не будет соответствовать интересам США и мы тогда нарушим свое слово. Так что пора сделать так, чтобы Конгресс вернулся и принял закон", - подчеркнул Байден.

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