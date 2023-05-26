



Байден и Маккарти близки к соглашению по госдолгу и ограничению расходов

По словам американского чиновника, президент Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти приближаются к соглашению, которое поднимет потолок долга на два года и ограничит расходы на большинство статей, кроме вооруженных сил и ветеранов.



Белый дом также рассматривает возможность сокращения своего плана по увеличению финансирования Службы внутренних доходов, чтобы ориентироваться на высокооплачиваемых лиц в рамках любой сделки.

