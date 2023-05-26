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Байден и Маккарти близки к соглашению по госдолгу и ограничению расходов
26.05.2023 10:07 Наталья Богинская

Байден и Маккарти близки к соглашению по госдолгу и ограничению расходов

По словам американского чиновника, президент Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти приближаются к соглашению, которое поднимет потолок долга на два года и ограничит расходы на большинство статей, кроме вооруженных сил и ветеранов.

Белый дом также рассматривает возможность сокращения своего плана по увеличению финансирования Службы внутренних доходов, чтобы ориентироваться на высокооплачиваемых лиц в рамках любой сделки.
 

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