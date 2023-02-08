



Австралия запретила добывать уголь возле Большого Барьерного рифа

Министр окружающей среды Австралии отказалось выдавать разрешение на новый проект по добыче угля горнодобывающим магнатом Клайвом Палмером недалеко от Большого Барьерного рифа.



Компания Central Queensland Coal собиралась добывать 40 млн тонн угля в год в бассейне Галилеи в штате Квинсленд.



Этот район был открыт в 2021 году в результате разработки угольной шахты Кармайкл, управляемой индийской компанией Adani.



В ноябре прошлого года земельный суд штата порекомендовал отказаться от проекта, поскольку выбросы будут способствовать изменению климата.



"Я решила, что неблагоприятное воздействие на окружающую среду просто слишком велико. Это место представляет собой открытую угольную шахту менее чем в 10 км от Большого Барьерного рифа. Риск загрязнения и необратимого повреждения рифа очень реален", - пояснила свое решение министр окружающей среды Австралии Таня Плиберсек.

