



Apple планирует увеличить долю производства в Индии до 25%

Apple Inc планирует увеличить производство в Индии с нынешних 5–7% до 25%, заявил индийский министр торговли на конференции в понедельник.



“Apple – еще одна история успеха”, – сказал Пиюш Гоял, представляя Индию как конкурентоспособное направление производства. “Они уже производят около 5-7% своего производства в Индии. Если я не ошибаюсь, они планируют довести до 25% своего производства. Они выпустили самые последние модели в Индии”.



Компания Apple сделала большую ставку на Индию с тех пор, как в 2017 году начала сборку iPhone в стране через корпорацию Wistron, а затем через Foxconn в соответствии с усилиями правительства Индии по развитию местного производства. Foxconn планирует в четыре раза увеличить штат сотрудников на своем заводе по производству iPhone в Индии в течение двух лет.



Ашвини Вайшнау, министр электроники и информационных технологий Индии, написал в понедельник, 23 января, в Твиттере, что экспорт Apple из Индии в декабре достиг 1 миллиарда долларов.



Блокировки и ограничения в Китае, связанные с COVID, а также растущая торговая и геополитическая напряженность между Пекином и Вашингтоном повлияли на планы Apple перенести производство в другую страну.