



Apple оштрафовали на 2$ млрд

Компания Apple была оштрафована на 1,84 миллиарда евро (около 2 миллиардов долларов) антимонопольными органами Европейского союза (ЕС) из-за политики App Store по жалобе Spotify.



Комиссия ЕС обнаружила, что Apple препятствовала разработчикам приложений для стриминга музыки информировать пользователей iOS об альтернативных и более дешевых сервисах подписки за пределами приложения.



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Исполнительный вице-президент комиссии Маргрете Вестагер заявила: "В течение десяти лет Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для потокового воспроизведения музыки через App Store".

