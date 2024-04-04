



Amazon Web Services уволила сотни технических и специалистов отдела продаж

Amazon Web Services сократила несколько сотен сотрудников отделов продаж, маркетинга и технических специалистов, сообщила компания, что стало последним в серии сокращений рабочих мест, проводимых ее материнской компанией Amazon.com.



По словам представителей облачного подразделения Amazon, в число сокращенных сотрудников входят по несколько сотен человек из отдела продаж, маркетинга и глобальных услуг AWS, а также технологическая команда физических магазинов.



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"Мы определили несколько целевых областей организации, которые нам необходимо оптимизировать", - заявил представитель AWS.



За последние месяцы Amazon уволила сотни сотрудников в своих подразделениях, включая сервис Prime Video, медицинский бизнес и подразделение голосового помощника Alexa, поскольку крупные технологические компании продлевают массовое сокращение рабочих мест за последние два года до 2024 года.



По данным сайта Layoffs.fyi, в этом году в 229 компаниях было уволено более 57 000 сотрудников.



Amazon уволила более 27 000 человек в 2022 и 2023 годах, после того как технологическая отрасль наняла слишком много людей во время пандемии.

