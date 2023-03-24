



Amazon и другие ритейлеры пересматривают "бесплатную" доставку по мере роста цен

Бесплатной доставки не бывает, кому-то все равно приходится за нее платить. Тем не менее, Amazon и другие интернет-магазины, которые используют так называемую бесплатную доставку для повышения лояльности клиентов, изо всех сил пытаются сохранить ее, минимизировав при этом потери прибыли по мере роста затрат.



Они добавляют плату за более быстрое обслуживание, повышают минимальную сумму заказа и вносят другие изменения, которые перекладывают дополнительные расходы на потребителей, которые сами сталкиваются с финансовыми проблемами и кризисом роста стоимости жизни.



"Дни бесплатной доставки сочтены", — сказал Кен Моррис, управляющий партнер Cambridge Retail Advisors, о быстро меняющемся инструменте розничного маркетинга.



По словам Морриса, ритейлеры начинают больше походить на некоторые авиакомпании, которые взимают плату за лучшие места, перевозку багажа и другие "дополнительные" услуги.



Ни для кого не секрет, что большинство ритейлеров поднимают цены на товары, чтобы субсидировать бесплатную доставку. Тем не менее, инфляция цен на товары и стремительный рост стоимости доставки делают сервис неустойчивым, поскольку перспектива рецессии угрожает ударом по и без того снижающимся онлайн-расходам.



Amazon рекламировала бесплатную доставку как отличительную черту и использовала дорогие подписки Prime и солидную прибыль от других компаний, чтобы покрыть свои расходы на доставку посылок, вынуждая других розничных продавцов следовать за ними, даже если у них не было преимуществ Amazon.



Главным приоритетом ритейлеров является снижение стоимости доставки, а скорость занимает второе место, сказал Ли Спратт, генеральный директор DHL eCommerce Solutions America, которая предоставляет логистические услуги.



Ритейлеры от Amazon до продавца кормов для собак Einstein Pets и вездесущих сетей одежды, таких как Zara, Abercrombie & Fitch и Foot Locker, собираются закончить эпоху "бесплатной доставки", к которой привыкли потребители.



По словам Мингшу Бейтса, главного аналитика консалтинговой компании AFS Logistics, это приведет к снижению стоимости доставки приблизительно на 25%.



В начале марта Amazon повысила минимальный порог бесплатной доставки Prime до 150 долларов с 35 долларов и добавила плату от 3,95 до 9,95 долларов для заказов ниже нового лимита.



В то время как ритейлеры, такие как Amazon и поставщик модной одежды Asos Plc, подняли пороги для быстрой доставки, другие полностью отказываются от бесплатной доставки или снова поднимают цены на товары.

