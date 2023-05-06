



Акции Shopify взлетели из-за возврата к основному бизнесу и неожиданной прибыли

В четверг компания Shopify Inc. опубликовала неожиданную прибыль за первый квартал и объявила о планах уволить 20% сотрудников, а также развеяла опасения инвесторов, выйдя из логистического подразделения, в результате чего ее акции подскочили примерно на 28%.



Канадская компания электронной коммерции в последние годы активно развивала сеть по выполнению заказов, рассчитывая на то, что бум спроса, вызванный пандемией, продлится долгое время, повторяя аналогичные шаги конкурентов.



Но в прошлом году эта ставка не оправдалась, что усилило пристальное внимание инвесторов к капиталоемкому проекту, который мог сказаться на доходах, и вынудило компанию сократить 10% персонала в июле.



В четверг Shopify передала логистическое подразделение экспедитору Flexport в рамках сделки по продаже всех акций.



Скачок в четверг должен был добавить около 22 млрд канадских долларов ($16,20 млрд) к рыночной оценке компании, доведя ее до 103 млрд канадских долларов.



По состоянию на 31 декабря в Shopify насчитывалось 11 600 сотрудников и подрядчиков.



Выручка в размере $1,51 млрд превысила прогнозы аналитиков в размере $1,43 млрд. Скорректированная прибыль составила 1 цент на акцию, по сравнению с ожиданиями убытка в 4 цента.