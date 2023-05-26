



Акции Nvidia взлетели почти на 30% на фоне повышения прогноза продаж и бума ИИ

Компания Nvidia Corp в среду спрогнозировала доход за второй квартал более чем на 50% выше прогнозов Уолл-стрит и заявила, что увеличивает поставки, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои чипы искусственного интеллекта, которые используются для работы ChatGPT и многих подобных сервисов.



Акции Nvidia, самой дорогой полупроводниковой компании в мире, взлетели на 28% после закрытия торгов и достигли рекордно высокой отметки в $391,50. Это увеличило рыночную стоимость акций Nvidia примерно на $200 млрд до более чем $950 млрд, продлив лидерство компании из Кремниевой долины как самого дорогого производителя чипов в мире и пятой по стоимости компании на Уолл-стрит.



Nvidia прогнозирует доход за текущий квартал в размере $11 млрд, плюс-минус 2%. Аналитики прогнозировали выручку в размере $7,15 млрд.



Скорректированный доход за квартал, закончившийся 30 апреля, составил $7,19 млрд. Аналитики ожидали доход в размере $6,52 млрд. Продажи чипов для центров обработки данных компании составили $4,28 млрд, превысив прогнозы аналитиков в $3,89 млрд.



Доход от продаж игровых чипов превзошел ожидания Уолл-стрит и составил $2,24 млрд против прогнозов в $1,97 млрд.



Чистая прибыль выросла до $2,04 млрд, или 82 центов на акцию, с $1,62 млрд, или 64 центов на акцию, годом ранее.