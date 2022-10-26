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Акции Mobileye выросли на 36%
26.10.2022 22:12 Алина Груднева

Акции Mobileye выросли на 36%

В среду, 26 октября, акции израильской компании Mobileye в США выросли на 36%.

 
По данным "Калкалист", акции подразделения Intel, занимающегося технологиями автономного вождения, выросли более чем в 20 миллиардов долларов.
 
По словам аналитиков, это также доказывает сильные финансовые показатели Mobileye, которые привлекли инвесторов.
 
"Сейчас инвесторы больше внимания уделяют свободным денежным потокам компаний, выручке/прибыльности или пути к этому, а не просто прогнозам роста", — пояснил руководитель IPO Пол Го.

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