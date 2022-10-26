



Акции Mobileye выросли на 36%

В среду, 26 октября, акции израильской компании Mobileye в США выросли на 36%.

По данным "Калкалист", акции подразделения Intel, занимающегося технологиями автономного вождения, выросли более чем в 20 миллиардов долларов.

По словам аналитиков, это также доказывает сильные финансовые показатели Mobileye, которые привлекли инвесторов.

"Сейчас инвесторы больше внимания уделяют свободным денежным потокам компаний, выручке/прибыльности или пути к этому, а не просто прогнозам роста", — пояснил руководитель IPO Пол Го.