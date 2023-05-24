



Акции европейских компаний сектора роскоши потеряли более $30 млрд

Во вторник акции люксовых компаний пострадали на $30 млрд: LVMH и Hermes возглавили спад, пишет Bloomberg.



Акции Hermes International упали на 5%, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE упали на 4%, а акции владельца Gucci - Kering SA упали более чем на 2%. Акции сектора упали после того, как аналитики Deutsche Bank AG заявили, что замедление темпов роста в США вызывает все большую озабоченность.



Хотя восстановление спроса в Китае было одним из ключевых факторов высоких продаж, инвесторы, вероятно, будут придирчивы и в дальнейшем.



"Сектор роскоши остается переполненным для многих инвесторов, поскольку премия сектора к рынку находится на исторически высоком уровне", - сказал аналитик Deutsche Bank Мэтт Гарланд.



В этом году акции Kering выросли на 12%, LVMH - более чем на 24%, а Hermes - на 33%, и все они опередили рост на 10% более широкого индекса Stoxx Europe 600.