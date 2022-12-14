



Air India готовится сделать исторический заказ на поставку до 500 самолетов

Air India близка к размещению рекордных заказов на 500 лайнеров стоимостью в десятки миллиардов долларов от Airbus и Boeing, поскольку она стремится к амбициозному возрождению в рамках конгломерата Tata Group.



Заказы включают до 400 узкофюзеляжных самолетов и 100 или более широкофюзеляжных, включая десятки Airbus A350 и Boeing 787 и 777.



Стоимость такой сделки может превысить $100 млрд по прейскурантным ценам, включая любые опционы, и стать одной из крупнейших для одной авиакомпании по объему, затмив совокупный заказ на 460 самолетов Airbus и Boeing от American Airlines более десяти лет назад.



Потенциальный крупный заказ появился через несколько дней после того, как Tata объявила о слиянии Air India с Vistara, совместным предприятием с Singapore Airlines, чтобы создать более крупного перевозчика с полным спектром услуг и усилить свое присутствие на внутренних и международных авиалиниях.



В результате этой сделки Tata получила парк из 218 самолетов, закрепив за Air India статус крупнейшего в стране международного перевозчика и второго по величине на внутреннем рынке после лидера IndiGo.



Air India также хочет завоевать большую долю регионального международного трафика и внутреннего рынка, создавая условия для борьбы на обоих фронтах с IndiGo.



Но эксперты предупреждают, что на пути амбиций Air India по восстановлению сильных позиций в мире стоит множество препятствий, включая слабую внутреннюю инфраструктуру, нехватку пилотов и угрозу жесткой конкуренции с известными перевозчиками из стран Персидского залива и других стран.