Новости » Экономика
Air India готовится сделать исторический заказ на поставку до 500 самолетов
14.12.2022 03:37 Евгения Маркова

Air India готовится сделать исторический заказ на поставку до 500 самолетов

Air India близка к размещению рекордных заказов на 500 лайнеров стоимостью в десятки миллиардов долларов от Airbus и Boeing, поскольку она стремится к амбициозному возрождению в рамках конгломерата Tata Group.

Заказы включают до 400 узкофюзеляжных самолетов и 100 или более широкофюзеляжных, включая десятки Airbus A350 и Boeing 787 и 777.

Стоимость такой сделки может превысить $100 млрд по прейскурантным ценам, включая любые опционы, и стать одной из крупнейших для одной авиакомпании по объему, затмив совокупный заказ на 460 самолетов Airbus и Boeing от American Airlines более десяти лет назад.

Потенциальный крупный заказ появился через несколько дней после того, как Tata объявила о слиянии Air India с Vistara, совместным предприятием с Singapore Airlines, чтобы создать более крупного перевозчика с полным спектром услуг и усилить свое присутствие на внутренних и международных авиалиниях.

В результате этой сделки Tata получила парк из 218 самолетов, закрепив за Air India статус крупнейшего в стране международного перевозчика и второго по величине на внутреннем рынке после лидера IndiGo.

Air India также хочет завоевать большую долю регионального международного трафика и внутреннего рынка, создавая условия для борьбы на обоих фронтах с IndiGo.

Но эксперты предупреждают, что на пути амбиций Air India по восстановлению сильных позиций в мире стоит множество препятствий, включая слабую внутреннюю инфраструктуру, нехватку пилотов и угрозу жесткой конкуренции с известными перевозчиками из стран Персидского залива и других стран.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы