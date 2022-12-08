



АЭС Шин-Ханул-1 начинает коммерческую эксплуатацию

АЭС Шин-Ханул-1 начинает коммерческую эксплуатацию...



Первый энергоблок корейской атомной электростанции Шин-Ханул-1 заработает на полную мощность на этой неделе, сообщили в Национальном министерстве торговли, промышленности и энергетики.



Шин-Ханул-1 – разработанный Корейской электрической энергетической корпорацией (KEPCO) ядерный реактор с водой под давлением мощностью 1400 МВт.



Напомним, строительство реактора Шин-Ханул-1 началось в 2012 году. В октябре 2021-го завершили загрузку топлива, в мае 2022-го достигли первого критического состояния, а производство электроэнергии в тестовом режиме началось в июне.