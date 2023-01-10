



10 фунтов за пинту. Пиво может резко подорожать

Британский таблоид Daily Mail бьет тревогу: из-за сокращения энергетических субсидий пиво в Соединенном Королевстве может резко подорожать.



Если пабы переложат все повышение цен на плечи потребителей, пивные заведения будут продавать пиво по 10 фунтов за пинту, предупредила директор пивоварни.



Шарлин Лайонс, генеральный директор пивоварни Black Sheep в Мэшеме, Северный Йоркшир, выступила после того, как министры объявили о сокращении энергетической поддержки предприятий с 1 апреля, что, по словам руководителей отрасли, приведет к увеличению счетов на 4,5 млрд. фунтов стерлингов.



Г-жа Лайонс заявила, что сектор страдает от резко растущих затрат как при наличии, так и при отсутствии этой схемы, причем такие пивоваренные компании, как ее, вынуждены абсорбировать большую часть роста цен.



Она сказала в интервью программе Today на радио BBC 4: "Как пивовары, мы должны быть очень осторожны с повышением цен. Если бы мы переложили весь рост цен на потребителя - энергию, затраты на сырье и материалы, все - на потребителя, вы бы говорили о цене более 10 фунтов стерлингов за пинту, что явно не является устойчивым".



Типичный паб может рассчитывать на скидку в размере до 2 300 фунтов стерлингов в течение 12 месяцев, а небольшой магазин может рассчитывать на скидку до 400 фунтов стерлингов на годовой счет за электроэнергию, заявило правительство.



Энергоемкие отрасли получат более щедрую поддержку на период после апреля 2024 года, то есть типичный производитель среднего размера может рассчитывать на экономию 700 000 фунтов стерлингов в течение 12 месяцев.



Однако этот пакет примерно в шесть раз менее щедрый, чем действующая сегодня помощь, которая, как ожидается, обойдется налогоплательщикам в 18 миллиардов фунтов стерлингов в период с октября по март.