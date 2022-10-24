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Жители Сингапура стали жертвами нашествия выдр
24.10.2022 12:24 Александр Юзовский

Жители Сингапура стали жертвами нашествия выдр

На фоне роста популяции выдр в Сингапуре участились случаи нападения этих животных на людей.

Согласно информации газеты Guardian, власти начали принимать меры, поскольку в городе не осталось мест, где бы не было этого хищника. Стаи животных разоряют частные пруды и нападают на людей в общественных парках.

На прошлой неделе в городе собрали группу из экспертов, которые будут заниматься переселением выдр. Первая миссия уже завершена.

Животных выманивали, ловили, а затем перемещали в места с естественными источниками пищи.

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