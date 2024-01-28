



Женщина убита в результате теракта в церкви в Стамбуле

Двое вооруженных людей в масках напали на церковь в Стамбуле во время воскресной мессы, убив одного человека, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По сообщениям, еще больше людей получили ранения в церкви Санта-Мария.



Местные СМИ также сообщают, что погибшей была 72-летняя женщина.



По словам Ерликая, началось "масштабное расследование", а также предпринимаются попытки задержать нападавших.



"Мы решительно осуждаем это мерзкое нападение", - написал он в своем твиттере.

