Новости » Происшествия
Женщина убита в результате теракта в церкви в Стамбуле
28.01.2024 13:37 Аркадий Бочаровский

Женщина убита в результате теракта в церкви в Стамбуле

Двое вооруженных людей в масках напали на церковь в Стамбуле во время воскресной мессы, убив одного человека, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По сообщениям, еще больше людей получили ранения в церкви Санта-Мария.

Местные СМИ также сообщают, что погибшей была 72-летняя женщина.

По словам Ерликая, началось "масштабное расследование", а также предпринимаются попытки задержать нападавших.

"Мы решительно осуждаем это мерзкое нападение", - написал он в своем твиттере.
 





 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы