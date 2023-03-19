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Землетрясение в Эквадоре: погибли по меньшей мере 13 человек
19.03.2023 08:24 Ирина Демьянова

Землетрясение в Эквадоре: погибли по меньшей мере 13 человек

В результате сильного землетрясения в Эквадоре и на севере Перу погибли по меньшей мере 13 человек. Спасатели начали поисковую операцию, ведь под завалами еще есть жители, сообщает  Associated Press. 

Как оказалось, землетрясение, эпицентр которого зафиксирован в прибрежном эквадорском регионе Гуаяс, ощутили и в соседней стране.

Премьер-министр Перу Альберто Отарола заявил, что в регионе Тумбес погибла 4-летняя девочка, получившая травму головы во время обрушения своего дома.

Министр управления рисками Эквадора Кристиан Торрес рассказал, что в прибрежном штате Эль-Оро землетрясение унесло 11 жизней, еще один человек погиб в высокогорном штате Азуай.
 

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