



Взрывы на складе боеприпасов для борьбы с терроризмом в Пакистане: 13 погибших

В понедельник, 24 апреля, в результате двух взрывов на контртеррористическом складе боеприпасов на северо-западе Пакистана погибли по меньшей мере 13 человек и более 50 получили ранения, сообщила полиция, пишет Reuters.



Начальник полиции провинции Ахтар Хаят сказал, что взрывы сотрясли офис по борьбе с терроризмом в северо-западной части долины Сват, который ранее долгое время контролировался исламистскими боевиками, прежде чем они были уничтожены в ходе военной операции в 2009 году.



Его представитель сообщил в распространенном позже заявлении, что боеприпасы загорелись, "вероятнее всего, из-за короткого замыкания в электросети. До сих пор не было установлено никаких доказательств нападения извне".



По словам представителя, расследуются и другие версии взрывов.



По словам Хаята, большинство погибших в результате взрывов были сотрудниками полиции по борьбе с терроризмом. Кроме того погибли женщина и ее ребенок, которые проходили мимо здания.



Начальник регионального управления по борьбе с терроризмом Сохаил Халид заявил журналистам, что взрывы не являются терактом или нападением.



"Был склад, в котором у нас было огромное количество оружия, и до сих пор мы считаем, что из-за какой-то небрежности в нем мог произойти взрыв", — сказал он.



Администрация местной больницы сообщила, что на лечение поступили нескольких раненых, некоторые из них в критическом состоянии, не уточнив точное количество принятых пострадавших.

