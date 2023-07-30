



Взрыв на политическом митинге в Пакистане: десятки погибших, сотня пострадавших

В результате мощного взрыва во время митинга сторонников священнослужителя и политического лидера в северо-западном районе Пакистана в воскресенье погибли 39 человек и еще 123 получили ранения, сообщает Al Arabiya News.



"Я могу подтвердить, что в больнице мы имеем 39 тел погибших, 123 раненых, включая 17 пациентов в тяжелом состоянии", – заявил министр здравоохранения провинции Хайбер-Пахтунхва Риаз Анвар.



Старший офицер полиции Назир Хан заявил, что съезд представителей исламской партии "Джамиат Улема-э-Ислам" проходил на окраине Хара, столицы округа Баджур, когда произошел взрыв.



Отмечается, что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение, но недавно местная ячейка группировки ИГИЛ совершила нападения на исламскую партию "Джамиат Улема-э-Ислам".



