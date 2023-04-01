



Взрыв на кондитерской фабрике в США: женщина выжила, упав в чан с шоколадом

50-летнюю женщину, сломавшую при падении ключицу и обе пятки, извлекли из-под завалов через девять часов после взрыва на шоколадной фабрике в Пенсильвании, в результате которого погибли семеро сотрудников. Ее спасло падение в чан с жидким шоколадом в момент взрыва.



Пламя охватило фабрику RM Palmer Co в Уэст-Рединге, а у Патриции Борхес загорелась рука. В этот момент пол обрушился и она упала прямо в шоколад, который погасил пламя, пишет Irish Examiner.



Причина взрыва, в результате которого пострадали еще 10 человек, окончательно не установлена, но Федеральное агентство по безопасности охарактеризовало его как взрыв природного газа.



Патриции Борхес рассказала в интервью журналистам с больничной койки, что рабочие жаловались на запах газа примерно за 30 минут до взрыва, но сотрудники службы безопасности фабрики проигнорировали жалобы и не эвакуировали персонал.