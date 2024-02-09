



"Взбесил": жена попыталась сжечь мужа заживо и "любовалась", как тот горел

Москвичка попыталась сжечь мужа заживо во время ссоры, но одумалась тогда, когда чуть не стало слишком поздно.



Как отметили в прокуратуре Москвы, между парочкой вспыхнула ссора, в ходе которой "любящая жена" плеснула горючую жидкость под ноги спутнику жизни и подожгла ее.



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По данным SHOT, муж "взбесил" россиянку своими претензиями. После поджога она еще какое-то время "любовалась" содеянным, но все же решила вызвать экстренные службы. В итоге, москвича доставили в реанимации в критическом состоянии, а его жену отправили в полицейский участок для выяснения обстоятельств. У пострадавшего диагностированы ожоги 50% тела.



Что примечательно, на просторах российских СМИ в последнее время участились истории о похожих инцидентах. За день до этого россиянин в Татарстане пытался сжечь жену из ревности. Незадолго до этого в подмосковной Балашихе мужчина пытался сжечь знакомую вместе с ее квартирой и другими людьми впридачу.

