



Второй человек умер от оспы в Южной Африке

В Южной Африке от оспы умер второй человек, объявил министр здравоохранения, менее чем через 24 часа после того, как стало известно о первом случае смерти от этого вируса.



По словам министра Джо Фаахлы, тестирование показало, что они умерли от вируса.



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Пхахла сообщил, что в этом году в стране зарегистрировано уже шесть случаев заболевания - два в Гаутенге и четыре в Квазулу-Натале.



Все они были классифицированы как тяжелые и требовали госпитализации.



Все заболевшие - мужчины в возрасте от 30 до 39 лет, не бывавшие в других странах, где наблюдалась вспышка заболевания, что позволяет предположить, что болезнь передается на местном уровне.



Оспа, ранее называвшаяся обезьяньей оспой, - это вирусная инфекция, передающаяся при тесном контакте.



Первые симптомы включают лихорадку, головную боль, припухлости, боль в спине, ноющие мышцы, которые могут перерасти в сыпь.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайное положение в связи со вспышкой оспы в 2022 году.

Хотя в прошлом году оно было отменено, в некоторых странах до сих пор регистрируется малое количество случаев заболевания.

