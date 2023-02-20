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Вспышка птичьего гриппа в Аргентине
20.02.2023 22:30 Евгения Маркова

Вспышка птичьего гриппа в Аргентине


Аргентина подтвердила в субботу два новых случая птичьего гриппа у диких уток, через три дня после сообщения о первых заболевших птицах в Южной Америке, пишет Reuters.

"Мы обнаружили второй случай у двух диких уток, найденных мертвыми в провинции Кордова", — сообщила в Twitter аргентинская национальная служба здравоохранения и качества агропродовольствия.

Аргентина вместе с Уругваем — двумя важными международными производителями сельскохозяйственной продукции — на этой неделе объявили чрезвычайное положение в связи с первыми случаями заболевания, зарегистрированными в прошлую среду.

Официальные лица обеих стран заявили, что они усилили контроль на границах и внутри страны.

По словам экспертов, птичий грипп впервые стал эндемичным среди некоторых диких птиц, которые передают вирус домашней птице.

Вирус вызвал запреты на импорт в некоторых странах и поднял цены на яйца до рекордно высокого уровня в некоторых частях мира.

Несколько стран Южной Америки, в том числе Колумбия, Боливия, Эквадор и Венесуэла, уже выявили на своей территории случаи птичьего гриппа.

Бразилия, крупнейший в мире экспортер курятины, не сообщала о случаях заболевания, но находится в состоянии повышенной готовности, чтобы принять экстренные меры для противодействия распространению инфекции.
 

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