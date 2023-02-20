



Вспышка птичьего гриппа в Аргентине



Аргентина подтвердила в субботу два новых случая птичьего гриппа у диких уток, через три дня после сообщения о первых заболевших птицах в Южной Америке, пишет Reuters.



"Мы обнаружили второй случай у двух диких уток, найденных мертвыми в провинции Кордова", — сообщила в Twitter аргентинская национальная служба здравоохранения и качества агропродовольствия.



Аргентина вместе с Уругваем — двумя важными международными производителями сельскохозяйственной продукции — на этой неделе объявили чрезвычайное положение в связи с первыми случаями заболевания, зарегистрированными в прошлую среду.



Официальные лица обеих стран заявили, что они усилили контроль на границах и внутри страны.



По словам экспертов, птичий грипп впервые стал эндемичным среди некоторых диких птиц, которые передают вирус домашней птице.



Вирус вызвал запреты на импорт в некоторых странах и поднял цены на яйца до рекордно высокого уровня в некоторых частях мира.



Несколько стран Южной Америки, в том числе Колумбия, Боливия, Эквадор и Венесуэла, уже выявили на своей территории случаи птичьего гриппа.



Бразилия, крупнейший в мире экспортер курятины, не сообщала о случаях заболевания, но находится в состоянии повышенной готовности, чтобы принять экстренные меры для противодействия распространению инфекции.

