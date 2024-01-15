



Впервые в 2024 году: КНДР запустила баллистическую ракету

Северная Корея впервые в 2024 году запустила баллистическую ракету средней дальности в сторону моря.



По данным Yonhap, об этом 14 января сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.



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"Обмениваясь информацией о запуске "северокорейской ракеты" с американскими и японскими властями, наши военные поддерживают состояние полной боевой готовности", – сказано в заявлении.



По данным NHK, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.