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Впервые в 2024 году: КНДР запустила баллистическую ракету
15.01.2024 05:35 Алина Груднева

Впервые в 2024 году: КНДР запустила баллистическую ракету

Северная Корея впервые в 2024 году запустила баллистическую ракету средней дальности в сторону моря.

По данным Yonhap, об этом 14 января сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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"Обмениваясь информацией о запуске "северокорейской ракеты" с американскими и японскими властями, наши военные поддерживают состояние полной боевой готовности", – сказано в заявлении.

По данным NHK, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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