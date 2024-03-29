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Возросло число жертв теракта в Крокусе
29.03.2024 18:33 Алина Груднева

Возросло число жертв теракта в Крокусе

В пятницу, 29 марта, в больнице скончался пострадавший в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

Таким образом, число жертв возросло до 144 человек.

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По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, скончался пациент, поступивший в медучреждение с тяжелыми огнестрельными ранениями

Позже стало известно, что погибшим оказался 35-летний Карен Енгибарян, который помогал людям выбраться из горящего здания. Он работал в фирме по установке наружной рекламы.
 

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