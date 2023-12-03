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Военный корабль США перехватил минимум два дрона хути
03.12.2023 19:51 Алина Груднева

Военный корабль США перехватил минимум два дрона хути

Американский эсминец USS Carney перехватил как минимум два беспилотника йеменских хути.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Также был выявлен запуск минимум одной баллистической ракеты, которая поразила грузовой корабль. 

Ранее в Пентагоне подтвердили информацию о том, что хути атаковали военный корабль США и несколько коммерческих суден.

Тем временем, сами хути утверждают, что атаковали в Красном море "израильские корабли".

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