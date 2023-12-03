Военный корабль США перехватил минимум два дрона хути
Американский эсминец USS Carney перехватил как минимум два беспилотника йеменских хути.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Также был выявлен запуск минимум одной баллистической ракеты, которая поразила грузовой корабль.
Ранее в Пентагоне подтвердили информацию о том, что хути атаковали военный корабль США и несколько коммерческих суден.
Тем временем, сами хути утверждают, что атаковали в Красном море "израильские корабли".