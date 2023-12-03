



Йеменские хути об атаках в Красном море: это были "израильские" корабли

Йеменские хути считают, что атаковали дронами "израильские корабли" в Красном море.



"Наши военно-морские силы нанесли удар по двум израильским кораблям", - сказал представитель поддерживаемой Ираном группировки.



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По его словам, один корабль был поражен противокорабельной ракетой, второй - дроном.



Что примечательно, ранее сообщалось, что атаке подверглось британское торговое судно, а также американский военный корабль USS Carney.



Позже стало известно, что эсминец США перехватил как минимум два дрона хути. Также был зафиксирован запуск баллистической ракеты, которая поразила грузовое судно в Красном море.