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Йеменские хути об атаках в Красном море: это были "израильские" корабли
03.12.2023 19:07 Алина Груднева

Йеменские хути об атаках в Красном море: это были "израильские" корабли

Йеменские хути считают, что атаковали дронами "израильские корабли" в Красном море.

"Наши военно-морские силы нанесли удар по двум израильским кораблям", - сказал представитель поддерживаемой Ираном группировки. 

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По его словам, один корабль был поражен противокорабельной ракетой, второй - дроном.

Что примечательно, ранее сообщалось, что атаке подверглось британское торговое судно, а также американский военный корабль  USS Carney.

Позже стало известно, что эсминец США перехватил как минимум два дрона хути. Также был зафиксирован запуск баллистической ракеты, которая поразила грузовое судно в Красном море.

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