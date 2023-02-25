



Власти Испании выявили первый случай подозрения на вирус Марбурга

В Испании выявлен первый случай подозрения на марбургскую болезнь, смертельное инфекционное заболевание, которое привело к помещению на карантин более 200 человек в Экваториальной Гвинее, сообщили в субботу органы здравоохранения испанского региона Валенсия.



34-летний мужчина, который недавно был в Экваториальной Гвинее, переведен из частной больницы в изолятор больницы Ла-Фе в Валенсии на время проведения тестов, сообщили региональные органы здравоохранения.



По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус Марбург может иметь летальность до 88%. Вакцин или противовирусных препаратов, одобренных для его лечения, не существует.



По данным ВОЗ, в Экваториальной Гвинее на сегодняшний день зарегистрировано девять смертей, а также 16 подозреваемых случаев заболевания с такими симптомами, как лихорадка, усталость, рвота с пятнами крови и диарея.



ВОЗ заявила, что усиливает эпидемиологический надзор в Экваториальной Гвинее. Камерун ограничил передвижение вдоль границы, чтобы избежать заражения.