



Владелец Pornhub заключил сделку со следствием по делу о связях с секс-торговлей

Компания, владеющая и управляющая сайтами развлечений для взрослых, включая Pornhub.com, заключила соглашение об отсрочке судебного преследования с Министерством юстиции США в связи с ее связями с предполагаемой операцией по торговле сексуальными услугами, свидетельствуют судебные документы.



Федеральные прокуроры утверждают, что на сайтах Aylo размещался контент с порносайтов GirlsDoPorn.com (GDP) и GirlsDoToys.com (GDT), создателям и операторам которых в 2019 году в Калифорнии были предъявлены обвинения в обмане и принуждении молодых женщин к участию в секс-видео. Несколько человек были осуждены.



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По словам прокуроров, компания Aylo, чьи бренды также включают YouPorn и Brazzers, знала, что ее доходы от этих сайтов были получены в результате незаконной деятельности.



"Aylo глубоко сожалеет, что на ее платформах размещался контент, созданный GDP/GDT", - говорится в заявлении компании, в котором сообщается о соглашении об отсрочке уголовного преследования, и добавляется, что компания произведет "денежные выплаты" пострадавшим на неустановленную сумму.



Компания добавила, что GDP предоставила ей якобы подписанные женщинами в видеороликах формы согласия, которые, как она теперь понимает, были результатом "мошенничества и принуждения".



По условиям соглашения, прокуроры через три года снимут с Aylo уголовное обвинение в участии в денежных операциях, полученных в результате незаконной деятельности, если компания улучшит свои протоколы соответствия. На этот период Aylo также будет иметь независимого контролера соответствия.



По словам прокуроров, жертвами секс-торговли в GDP стали сотни людей.

