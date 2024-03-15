



Видео: Стрельба в бруклинском метро

Судя по ужасающим кадрам стрельбы в бруклинском метро, снятым пассажиром, после того как одному из мужчин выстрелили в голову, началась настоящая паника. Напуганные пассажиры кричали: "Где полиция Нью-Йорка?".



На видеозаписи, распространившейся в социальных сетях, видно, как пассажиры поезда нью-йоркского метро паникуют и спасаются бегством, когда в четверг вечером между двумя мужчинами произошла жестокая стычка, переросшая в стрельбу. Согласно ужасающим кадрам, снятым одним из пассажиров, после того как один из мужчин получил пулю в голову, возникла сильнейшая паника. Испуганные пассажиры кричали: "Где полиция Нью-Йорка?".



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Кроме того, на другом видеоролике видно, что между двумя мужчинами началась перепалка, а затем прозвучало не менее четырех выстрелов в воздух, когда поезд подъехал к станции в центре Бруклина.



Associated Press сообщило, что инцидент произошел около 16:45, и в нем участвовали двое мужчин.



"Один из них, 36-летний мужчина, размахивал огнестрельным оружием", - заявил на пресс-брифинге начальник транзитного отдела полиции Нью-Йорка Майкл Кемпер. "Другой мужчина, 32 лет, сумел завладеть оружием и произвел несколько выстрелов, поразив 36-летнего".



Свидетели сообщили полиции, что перед дракой мужчина, в которого стреляли, вел себя агрессивно и вызывающе по отношению к другому человеку. Офицеры, находившиеся на платформе станции, смогли быстро задержать подозреваемого.



Расследование инцидента продолжается.

