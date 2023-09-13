



Вербовка Россией кубинцев на войну в Украине: хакеры нашли контракты

Хакерская группа "Киберсопротивление" взломала личную электронную почту российского офицера Западного военного округа, который участвовал в вербовке кубинцев.



Полученные данные раскрыли информацию о том, как Россия управляет своим каналом иностранных наемников для участия в войне в Украине.



Среди документов были найдены около 122 сканов паспортов кубинцев, а также контракты о призыве в подразделение ВС РФ, которое квартируется в Туле, составленные на испанском языке. Гражданам Кубы обещали разовую денежную выплату в размере 195 тысяч рублей и ежемесячные выплаты, стартующие с 204 тысяч рублей в месяц в зависимости от ранга.



Группа из по меньшей мере пяти кубинских мужчин уже въехала в Россию через Беларусь 1 июля. А тем временем, правительство Кубы пытается сбросить с себя ответственность за отправку своих граждан на войну против Украины. Там рассказывают, что кто-то обманным путем завербовал "нескольких граждан", а правительство об этом ничего не знало.



Ранее стало известно, что кубинские власти арестовали 17 человек, обвиняемых в связях с группировкой, вербовавшей молодых жителей Кубы на службу в российскую армию для участия в войне против Украины.