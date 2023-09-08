



На Кубе арестованы 17 подозреваемых в вербовке наемников на войну в Украине

Кубинские власти заявили, что арестовали 17 человек, обвиняемых в связях с группировкой, вербовавшей молодых жителей Кубы на службу в российскую армию для участия в войне против Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на МВД Кубы.



Прокурор Кубы Хосе Луис Рейес заявил, что подозреваемым может грозить до 30 лет тюремного срока, пожизненное заключение или смертная казнь. Арестованным вменяют торговлю людьми, наемничество и враждебные действия против иностранного государства.



О том, что на острове раскрыли сеть вербовки кубинцев для участия в войне в Украине, власти Кубы заявили пятого сентября. В пресс-релизе МИД утверждается, что сеть действовала из России, но работала не только с проживающими там кубинцами, но и с теми, кто находится на родине.