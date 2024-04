В Замбии на сафари слон напал на туристов

Группа из шести человек приехала на сафари из лагеря Луфупа. Они спокойно ехали по дороге парка, как вдруг увидели слона, бегущего за ними. И как бы водитель ни старался оторваться, животное преследовало их.



В какой-то момент машина забуксовала. И тут слон догнал автомобиль и опрокинул его.



Одна из туристок, 80-летняя пенсионерка погибла на месте, еще одного туриста госпитализировали в тяжелом состоянии, еще четверо отделались ушибами.



This is the horrifying moment a crazed bull elephant attacked tourists on safari in Zambia, leaving an American woman dead, after chasing a safari truck for more than half a mile through a national park.

An eighty-year-old woman died in the attack while travelling with five other… pic.twitter.com/klcJC76tYv