



В Венеции опознали тела: среди погибших в ДТП - 9 украинцев

В результате падения автобуса с эстакады в Местре, материковой части Венеции, погибли 9 граждан Украины, сообщает RaiNews.



"Все жертвы опознаны. Это девять украинцев, четыре румына, три немца, один итальянец (водитель), один хорват, два португальца, один южноафриканец. Их тела находятся в морге больницы Ospedale dell'Angelo в Местре", - отмечается в сообщении.



Также известно, что еще 15 человек пострадали, в том числе двое детей. Известно, что это пятеро украинцев, двое испанцев, один немец, трое австрийцев, гражданин Хорватии и гражданин Франции. Личности еще двух пострадавших устанавливаются, сообщает Resto del Carlino.



В городе объявлен трехдневный траур.