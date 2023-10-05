Новости » Происшествия
В Венеции опознали тела: среди погибших в ДТП - 9 украинцев | Фото: Tgr Veneto
05.10.2023 11:57 Дара Киевская

В Венеции опознали тела: среди погибших в ДТП - 9 украинцев

В результате падения автобуса с эстакады в Местре, материковой части Венеции, погибли 9 граждан Украины, сообщает RaiNews.

"Все жертвы опознаны. Это девять украинцев, четыре румына, три немца, один итальянец (водитель), один хорват, два португальца, один южноафриканец. Их тела находятся в морге больницы Ospedale dell'Angelo в Местре", - отмечается в сообщении.

Также известно, что еще 15 человек пострадали, в том числе двое детей. Известно, что это пятеро украинцев, двое испанцев, один немец, трое австрийцев, гражданин Хорватии и гражданин Франции. Личности еще двух пострадавших устанавливаются, сообщает Resto del Carlino.

В городе объявлен трехдневный траур.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы