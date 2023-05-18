



В Сомали из-за наводнения эвакуировали почти 250 тысяч человек

В центральной части Сомали, в городе Беледуэйне, наводнения заставили почти четверть миллиона человек покинуть свои дома после того, как река Шабелле вышла из берегов и затопила город, сообщает Reuters

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По словам местных жителей, сезонные дожди в Сомали и выше по течению в высокогорье Эфиопии повлекли за собой внезапные наводнения, смывшие дома, посевы и скот.



"Сразу весь город оказался под водой. Именно Беледуэйн стал похож на океан. Видны были только крыши домов. Мы использовали маленькие лодки и тракторы для спасения людей", - сообщил один из местных жителей.



Сомалийское агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий заявило, что наводнения только в Беледуэйне повлекли за собой перемещение более 245 000 человек.



Согласно данным ООН, с середины марта от наводнений пострадали более 460 000 человек по всей стране и 22 человека погибли. В прошлом году засуха в сочетании с насилием и скачком цен на продукты питания, вызванным войной в Украине, привела к гибели 43 000 человек.

