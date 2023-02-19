



В Сирии шокированы серией ударов по штабам и складам КСИР в Дамаске



Необычная и особенно мощная атака произошла сегодня ночью в Сирии. Сирийское телевидение сообщило об авиаударе, приписываемом Израилю, в ходе которого были атакованы район аэропорта Дамаска и штаб-квартира иранских стражей революции в Кафр-Суса.



Согласно сообщениям, в результате атаки был убит иранец, высокопоставленный член Стражей революции, а также еще один боевик Стражей революции с иностранным гражданством. Эти двое прятались среди мирных жителей в подвале школы, расположенной недалеко от посольства Ирана.



Согласно сообщению официального сирийского телевидения, сегодня ночью в Сирии были атакованы три крупных объекта. Первый объект - радар на объекте Тель аль-Масих, расположенном на юге страны, к югу от города Шахба. Кроме того, были атакованы позиции сирийской армии в районе города Аль-Кисва, к югу от Дамаска. Также было атаковано здание в Кафр Суса, где, по всей видимости, размещены силы иранских Стражей революции.



مبنى الحرس الثوري الإرهابي في مدرسة الخميني في #كفر_سوسة الذي استهدفته الغارات الإسرائيلية

عندما تم إستهداف عماد مغنية ب٢٠٠٨ قام نظام البعث الصفوي ببث أخبار كاذبة يعتم على الهدف ولكن خلال ساعات تم كشف من المستهدف

نفس الحالة تتكرر الان والهلع بين حسابات كيان العدو الصفوي يثبت ذلك pic.twitter.com/OqNtEFzkcn — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) February 18, 2023

Помимо этих нападений, есть и другие сообщения о нападении на иранские склады оружия, где хранилось оружие, направлявшееся в ливанскую организацию "Хизбалла".В Сирии сообщили о 13 погибших и 7 раненых в результате атаки, большинство из них из здания, которое, вероятно, принадлежит КСИР. Сирийские источники заявили, что израильская атака сегодня ночью была самой мощной из всех предыдущих атак на район аэропорта Дамаска за последние два года. На место происшествия прибыло множество машин скорой помощи для эвакуации раненых и погибших.Источники в Сирии заявили, что целью атаки была не только Кафр Суса, но и Сеида Зейнаб, аэропорт, Шахба и Аль-Кисва в окрестностях столицы Дамаска, где, по оценкам, находятся объекты, принадлежащие Стражам революции и иракским ополченцам.