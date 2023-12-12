



В Ростове и Подмосковье после взрывов вспыхнули пожары: первые кадры

Вечером, 12 декабря, в российском Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв.



По предварительным данным, без электроэнергии остались порядка 200 домов, а также школы, детские сады и котельные.



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После взрыва вспыхнул пожар. Официальная причина не раскрывается.



Также пожар вспыхнул в подмосковной Ивантеевке. Поступила информация о том, что полыхает склад хлопчатобумажной фабрики. Сведений о пострадавших в перечисленных двух случаях пока что нет.

👀Ростов, що там у вас? pic.twitter.com/z3az7MfQVC — Говорить Великий Львів (@TelekanalNTA) December 12, 2023