В Ростове и Подмосковье после взрывов вспыхнули пожары: первые кадры
Вечером, 12 декабря, в российском Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв.
По предварительным данным, без электроэнергии остались порядка 200 домов, а также школы, детские сады и котельные.
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После взрыва вспыхнул пожар. Официальная причина не раскрывается.
Также пожар вспыхнул в подмосковной Ивантеевке. Поступила информация о том, что полыхает склад хлопчатобумажной фабрики. Сведений о пострадавших в перечисленных двух случаях пока что нет.
Доброго вечора Ростов 💥 pic.twitter.com/qs6mpsp8Sv— hulyneuley (@hulyneuley) December 12, 2023
👀Ростов, що там у вас? pic.twitter.com/z3az7MfQVC— Говорить Великий Львів (@TelekanalNTA) December 12, 2023
г. Ивантеевка. Московская обл.#номер35 #россиявогне— Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) December 12, 2023
Операция "Примус". 👈
Самовоспламенился и догорает к херам Склад с готовой продукцией и стройматериалами на территории мебельной фабрики им. Лукина.
2 800 кв. м.
Чудовищно!😱😱😱 pic.twitter.com/CzKeoaiiHR