Новости » Происшествия
В Ростове и Подмосковье после взрывов вспыхнули пожары: первые кадры
12.12.2023 19:48 Алина Груднева

В Ростове и Подмосковье после взрывов вспыхнули пожары: первые кадры

Вечером, 12 декабря, в российском Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв.

По предварительным данным, без электроэнергии остались порядка 200 домов, а также школы, детские сады и котельные.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

После взрыва вспыхнул пожар. Официальная причина не раскрывается. 

Также пожар вспыхнул в подмосковной Ивантеевке. Поступила информация о том, что полыхает склад хлопчатобумажной фабрики. Сведений о пострадавших в перечисленных двух случаях пока что нет.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы