



В России потерпел крушение Ан-2 с людьми на борту: есть жертвы

В Ненецком автономном округе РФ потерпел крушение самолет Ан-2, на борту которого находились 12 человек: 2 члена экипажа и 10 пассажиров. По предварительной информации, в результате авиакатастрофы погибли два человека.



Об этом сообщает российская пресса, отмечая, что самолет совершил "жесткую посадку".



К месту аварии следуют спасатели на снегоходах и вертолете.



По информации прессы, возможной причиной крушения самолета стало его обледенение.