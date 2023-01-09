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В России потерпел крушение Ан-2 с людьми на борту: есть жертвы
09.01.2023 15:26 Ольга Белозерова

В России потерпел крушение Ан-2 с людьми на борту: есть жертвы

В Ненецком автономном округе РФ потерпел крушение самолет Ан-2, на борту которого находились 12 человек: 2 члена экипажа и 10 пассажиров. По предварительной информации, в результате авиакатастрофы погибли два человека.

Об этом сообщает российская пресса, отмечая, что самолет совершил "жесткую посадку". 

К месту аварии следуют спасатели на снегоходах и вертолете. 

По информации прессы, возможной причиной крушения самолета стало его обледенение. 

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