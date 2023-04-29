



В РФ сообщили о новой "диверсии" на железной дороге

В России совершена очередная диверсия на железной дороге.



По данным Telegram-канала SHOT, в Новосибирске кто-то сжег релейный шкаф.



"Ранним утром, около 04:15 в районе перегона между станциями Ипподром и Обь в Ленинском районе, диверсант вскрыл дверцу релейного шкафа и поджег его, предварительно, использовал воспламеняющейся жидкости", - сказано в сообщении.



Уточняется, что сотрудники железнодорожной станции заметили пожар и вызвали экстренные службы. Пока прибыли пожарные, шкаф уже сгорел. По данным SHOT, инцидент не повлиял на движение поездов. По факту происшествия начато расследование.



Отметим, что в последнее время в России участились подобные случаи. На днях в РФ сообщили о срыве диверсии в Подмосковье. Кто-то точно также пытался поджечь релейный шкаф.

