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В РФ сообщили о срыве попытки диверсии на ж/д в Подмосковье
27.04.2023 18:51 Алина Груднева

В РФ сообщили о срыве попытки диверсии на ж/д в Подмосковье

В России сообщили о срыве новой попытки диверсии на железной дороге в Подмосковье.

Соответствующее сообщение распространил Telegram-канал SHOT.

"По нашим данным, инцидент произошел на перегоне Апрелевка – Селятино в Наро-Фоминском городском округе", - сказано в сообщении.

Уточняется, что автоматика показывала сигнал ложной занятости на одном из путей. Как выяснил старший электромеханик, у релейного шкафа была отогнута дверца, а внутрь кто-то залил жидкость.

"Рядом валялись спички и окурок. Поджечь ящик так и не получилось. Кто стоял за попыткой диверсии, выясняют полицейские", - добавили в сообщении.
 

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