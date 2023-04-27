



В РФ сообщили о срыве попытки диверсии на ж/д в Подмосковье

В России сообщили о срыве новой попытки диверсии на железной дороге в Подмосковье.



Соответствующее сообщение распространил Telegram-канал SHOT.



"По нашим данным, инцидент произошел на перегоне Апрелевка – Селятино в Наро-Фоминском городском округе", - сказано в сообщении.



Уточняется, что автоматика показывала сигнал ложной занятости на одном из путей. Как выяснил старший электромеханик, у релейного шкафа была отогнута дверца, а внутрь кто-то залил жидкость.



"Рядом валялись спички и окурок. Поджечь ящик так и не получилось. Кто стоял за попыткой диверсии, выясняют полицейские", - добавили в сообщении.

