



В РФ скрутили священника, который хотел провести панихиду по Навальному

В России задержали священнослужителя, который собирался провести панихиду по российскому оппозиционеру Алексею Навальному, внезапно умершему в тюрьме.



По данным российских СМИ, в момент задержания у священника случился инсульт.



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Позже Григорий Михнов-Вайтенко сообщил подписчикам, что чувствует себя намного лучше.



"Друзья, всем кто беспокоится - огромное спасибо! Мне значительно лучше, возможно скоро отпустят долечиваться в поликлинику, прямая угроза миновала. Чувствую себя - средне. К счастью, очень вовремя оказался в нужном месте! Если бы не это, могло бы и не так все быть здорово! Спасибо за слова поддержки и молитвы ваши", - сообщил он.

