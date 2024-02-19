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В РФ скрутили священника, который хотел провести панихиду по Навальному
19.02.2024 16:54 Алина Груднева

В РФ скрутили священника, который хотел провести панихиду по Навальному

В России задержали священнослужителя, который собирался провести панихиду по российскому оппозиционеру Алексею Навальному, внезапно умершему в тюрьме.

По данным российских СМИ, в момент задержания у священника случился инсульт.

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Позже Григорий Михнов-Вайтенко сообщил подписчикам, что чувствует себя намного лучше.

"Друзья, всем кто беспокоится - огромное спасибо! Мне значительно лучше, возможно скоро отпустят долечиваться в поликлинику, прямая угроза миновала. Чувствую себя - средне. К счастью, очень вовремя оказался в нужном месте! Если бы не это, могло бы и не так все быть здорово! Спасибо за слова поддержки и молитвы ваши", - сообщил он.
 

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