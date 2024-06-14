В Польше в туристов попала молния
В Польшу в группу туристов попала молния во время прогулки по горам.
По данным RMF24, в группе было 24 человека, в том числе дети.
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Туристы из Вроцлава были в походе в горах на границе с Чехией. Когда они были на высоте более тысячи метров, погода резко испортилась.
Отдыхающие решили укрыться в домике, который попался им по дороге во время спуска. В это место и ударила молния. В результате, пострадали семеро детей и шестеро взрослых.