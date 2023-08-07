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В Пакистане поезд сошел с рельсов: много погибших и раненых
07.08.2023 08:08 Ирина Демьянова

В Пакистане поезд сошел с рельсов: много погибших и раненых


На юге Пакистана сошел с рельсов поезд, по меньшей мере 30 человек погибли, еще около 100 получили ранения.

Об этом сообщает BBC.

Восемь вагонов поезда Hazara Express перевернулись возле железнодорожной станции Сахара в Навабшах, примерно в 275 км от города Карачи.

Министр железной дороги Саад Рафик сообщил, что согласно предварительному расследованию, поезд двигался с нормальной скоростью, поэтому пока неизвестны причины его схождения с рельсов.

В основных больницах Навабшаха и соседних районов провинции Синд объявлено чрезвычайное положение, а железнодорожное сообщение в регионе приостановлено.


 
  Police officials inspect the carriages at the accident site following the derailment of the train in Nawabshah on August 6, 2023

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