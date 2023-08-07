



В Пакистане поезд сошел с рельсов: много погибших и раненых



На юге Пакистана сошел с рельсов поезд, по меньшей мере 30 человек погибли, еще около 100 получили ранения.



Об этом сообщает BBC.



Восемь вагонов поезда Hazara Express перевернулись возле железнодорожной станции Сахара в Навабшах, примерно в 275 км от города Карачи.



Министр железной дороги Саад Рафик сообщил, что согласно предварительному расследованию, поезд двигался с нормальной скоростью, поэтому пока неизвестны причины его схождения с рельсов.



В основных больницах Навабшаха и соседних районов провинции Синд объявлено чрезвычайное положение, а железнодорожное сообщение в регионе приостановлено.







