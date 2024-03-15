



В Одессе растет число погибших: все подробности трагедии

В Одессе в результате сегодняшних российских ракетных ударов увеличилось количество погибших. Уже известно о шестнадцати жертвах. Об этом сообщает глава Одесской военной администрации Олег Кипер.



По словам чиновника, по состоянию на данный момент уже известно о 16 погибших. Кроме того, в больницы было направлено всего 55 одесситов. "10 из них "тяжелые"", - добавил глава администрации.



Тем временем Силы обороны юга сообщили, что российские оккупанты применили для сегодняшнего удара по Одессе баллистические ракеты "Искандер-М". Их запустили с временно оккупированного Крыма.



"Враг коварно ударил баллистикой по Одессе, выпустив из временно оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М", - сказано в сообщении военных.



Они уточнили, что в результате обстрела разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. Продолжается разбор завалов.