



В Нигерии обрушилась мечеть, когда в ней находились сотни людей

Мечеть в нигерийском городе Зория обрушилась во время молитвы, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, более 20 получили ранения. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает Reuters.



"Сначала под завалами нашли четыре тела, после того, как спасатели обыскали разрушенную мечеть, было обнаружено еще три тела", - говорится в сообщении.



Причина обрушения неизвестна, но полиция и строительные инспекторы проводят расследование.



Мечеть была построена в 1830-е годы и, как пишут местные журналисты, давно не ремонтировалась.



Губернатор штата Кадуна Уба Сани пообещал помочь пострадавшим от "сердцеразрывающего инцидента".

