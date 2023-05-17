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В Нигерии четыре человека погибли при нападении на автоколонну США
17.05.2023 09:25 Наталья Богинская

В Нигерии четыре человека погибли при нападении на автоколонну США

Во вторник боевики атаковали конвой США в штате Анамбра на юго-востоке Нигерии. В результате чего погибли четыре человека, в том числе два сотрудника консульства США и два полицейских, а еще трое были похищены.

Командование полиции Анамбры сообщило, что нападавшие “убили двух полицейских и двух сотрудников консульства США и подожгли их тела и автомобили”.

По данным Белого дома и местной полиции, погибшие сотрудники не были гражданами США. 
Полиция сообщила, что совместные силы безопасности “начали спасательную операцию в этом районе”.
 

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