



В Москве обновили данные по жертвам теракта в "Крокусе"



Подтвержденное количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье составило 139 человек.



Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, докладывая Владимиру Путину о ходе расследования.



"Теракт в "Крокусе" был тщательно спланирован и подготовлен", - сказал Бастрыкин.



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Он подчеркнул, что из 139 жертв, 40 - погибли от огнестрельных ранений, 45 - от пожара. В свою очередь, министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова объявила, что по состоянию на 25 марта из больниц выписаны 52 пострадавших.



Еще 93 остаются остаются на стационарном лечении, в том числе пятеро детей. Состояние девяти раненых, в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое.



