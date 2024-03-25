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В Москве обновили данные по жертвам теракта в "Крокусе"
25.03.2024 20:40 Алина Груднева

В Москве обновили данные по жертвам теракта в "Крокусе"

 
Подтвержденное количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье составило 139 человек.

Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, докладывая Владимиру Путину о ходе расследования. 

"Теракт в "Крокусе" был тщательно спланирован и подготовлен", - сказал Бастрыкин.

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Он подчеркнул, что из 139 жертв, 40 - погибли от огнестрельных ранений, 45 - от пожара. В свою очередь, министр  здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова объявила, что по состоянию на 25 марта из больниц выписаны 52 пострадавших. 

Еще 93 остаются остаются на стационарном лечении, в том числе пятеро детей. Состояние девяти раненых, в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое.
 
 

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