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В Молдове сошли с рельсов 6 вагонов с зерном на пути в украинский порт
06.08.2023 14:16 Наталья Богинская

В Молдове сошли с рельсов 6 вагонов с зерном на пути в украинский порт

В Молдове из-за жары 6 вагонов с зерном, направлявшихся в украинский порт Рени на реке Дунай, сошли с рельсов. Об этом сообщает Reuters.

Молдавская железная дорога отмечает, что предварительной причиной аварии стала чрезвычайно высокая температура, из-за которой “рельсы потеряли свою прочность”.

В общей сложности поезд, следовавший к Рени, состоял из 61 вагона. Шесть вагонов с зерном сошли с рельсов, когда поезд находился на участке линии Кульма-Чедор-Лунга.

Молдавские фермеры, которые традиционно экспортируют зерновые и масличные культуры в Румынию и Турцию, в этом году готовы экспортировать 800 000 тонн из 1,2 миллиона тонн обильного урожая пшеницы.

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