



В Молдове сошли с рельсов 6 вагонов с зерном на пути в украинский порт

В Молдове из-за жары 6 вагонов с зерном, направлявшихся в украинский порт Рени на реке Дунай, сошли с рельсов. Об этом сообщает Reuters.



Молдавская железная дорога отмечает, что предварительной причиной аварии стала чрезвычайно высокая температура, из-за которой “рельсы потеряли свою прочность”.



В общей сложности поезд, следовавший к Рени, состоял из 61 вагона. Шесть вагонов с зерном сошли с рельсов, когда поезд находился на участке линии Кульма-Чедор-Лунга.



Молдавские фермеры, которые традиционно экспортируют зерновые и масличные культуры в Румынию и Турцию, в этом году готовы экспортировать 800 000 тонн из 1,2 миллиона тонн обильного урожая пшеницы.