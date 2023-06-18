



В Мексике массово гибнут птицы: причина в потеплении Тихого океана

Министерство сельского хозяйства и окружающей среды Мексики "исключило наличие" вируса AH5N1, ответственного за птичий грипп, и определило, что птицы умерли от голода, вызванного потеплением Тихого океана, пишет AFP.



"Наиболее вероятной причиной этого эпидемиологического события является нагрев вод Тихого океана из-за последствий климатического явления Эль-Ниньо", — говорится в совместном заявлении.



По словам министерств, потепление поверхности Тихого океана заставляет рыбу нырять глубже, не давая птицам охотиться на нее.



Погодное явление Эль-Ниньо, которое обычно связывают с повышением глобальной температуры, происходит в среднем каждые два-семь лет, и его последствия уже ощущаются, объявило на прошлой неделе Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).



В Мексике вымирание произошло в основном среди буревестников, уязвимого вида, который живет в прибрежной местности и размножается на островах, а также среди чаек и пеликанов.



Эти дикие птицы обычно погибают на берегу моря и выбрасываются на берег океанскими течениями, согласно тому же заявлению, где говорится, что исследования продолжаются.

